La FAA octroie sa certification au Boeing 737 MAX 9

Boeing a annoncé le 16 février que le 737 MAX 9 avait reçu son certificat de type modifié de la part de la FAA. L'agence américaine a ainsi ouvert la porte de la mise en service de la version allongée du 737 MAX 8. Boeing souligne que celle-ci interviendra dans les prochaines semaines, avec une première livraison de nouveau prévue pour Lion Air.



La campagne de certification aura duré un petit peu moins d'un an. Lancée en mars 2017, elle a impliqué deux prototypes du 737 MAX 9. Allongé de 2,64 mètres par rapport au 737 MAX 8, il est certifié avec une capacité de 220 passagers en configuration monoclasse et détient un rayon d'action pouvant atteindre 3 550 nm (6 576 km).



Si Boeing ne donne pas le nombre précis de 737 MAX 9 commandés, le programme a déjà un petit peu souffert du lancement du MAX 10 en juin, qui a entraîné un bon nombre de conversion vers la version la plus longue de la famille.



Le 737 MAX 8 avait été certifié en mars 2017 et la première livraison avait déjà été pour le groupe Lion Air puisque le premier avion de série est entré en service chez Malindo en mai. Au 31 janvier, 80 appareils avaient été livrés à dix-neuf clients.