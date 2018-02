Le trafic des aéroports parisiens en hausse de 4,5% en janvier, bond de l'Outre Mer et de l'Afrique

Le trafic des aéroports parisiens a enregistré en janvier une hausse de 4,5%, avec une forte croissance sur l'Outre Mer et l'Afrique, a annoncé jeudi leur gestionnaire Groupe ADP. Paris Aéroport a accueilli en janvier 7,6 millions de passagers dont 5,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+4,9%) et 2,4 millions à Orly (+3,8%), selon un communiqué du groupe. Le trafic international (hors Europe) est en progression de 5,1% du fait d'une croissance sur les faisceaux Dom-Com (départements et collectivités d'outre mer +10,8%), Afrique (+8,4%), Moyen-Orient (+6,3%), Amérique du Nord (+3,5%) et Asie-Pacifique (+0,4%), précise l'entreprise. Seul le faisceau Amérique Latine est en retrait (-1,2%). Le trafic Europe (hors France) est en progression de 5,7%. Le trafic France ne progresse que de 0,3%. Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en hausse de 30,1%. Celui des aéroports d'Istanbul Atatürk et d'Ankara Esenboga, gérés par TAC Airports, bondit respectivement de 30,1% et de 47,6% par rapport à janvier 2017. A l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, il est en hausse de 12,9%. Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plateformes aéroportuaires. En 2017, Orly et Paris-Charles de Gaulle ont accueilli un total de 101,5 millions de passagers, soit une hausse de 4,5% par rapport à l'année précédente. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2,947 milliards d'euros et son bénéfice net à 435 millions d'euros.