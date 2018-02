GE Aviation étend sa collaboration tchèque autour de l'ATP

GE Aviation semble définitivement apprécier la République tchèque. Après avoir implanté le développement et la production de son Advanced Turboprop (ATP) - aussi connu sous la dénomination interne GE93 - le motoriste américain vient de lancer une nouvelle collaboration avec l'Université technique de Prague (ČVUT). Annoncé le 13 février, cet accord a pour but de « développer un système de surveillance préventive de la santé et de la maintenance pour les turbopropulseurs modernes, étudier les futures technologies de fabrication aérospatiale et améliorer la formation des étudiants ». L'objectif de ce futur système de surveillance est de pouvoir identifier les possibles défaillances du moteur de façon préventive, ainsi que d'optimiser la maintenance et les coûts d'opérations.



C'est la Faculté de génie mécanique de la ČVUT qui sera chargée de mener à bien ce programme. Elle devra établir une méthodologie et convertir des modélisations de travail en un système de surveillance capable de traiter des données réelles.



Pour y arriver, les équipes tchèques auront accès à la plateforme logicielle d'exploitation et d'analyse de données Predix de GE Aviation. Elles pourront ainsi utiliser les données issues des ATP en test ou en service. Le motoriste fournira également une assistance par la formation et du partage de son expérience dans la conception et la modélisation de turbopropulseur.



De nouvelles infrastructures vont être construites spécialement pour conduire ce programme. Elles seront situées à Prague et Hradec Králové, en partenariat avec l'Institut tchèque de recherche sur l'aviation (VZLU) et le constructeur Orbis Avia.



S'il n'est pas cité directement, l'ATP devrait naturellement se trouver au centre de ce partenariat.