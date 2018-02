Un nouveau directoire pour Zodiac Aerospace qui sera présidé par Vincent Mascré

L'équipementier Zodiac Aerospace, en cours d'absorption par Safran, a dévoilé mardi un nouveau directoire qui sera présidé par Vincent Mascré, succédant à Yann Delabrière. Ce changement reflète "la nouvelle structure du capital de la société" à la suite de l'accord de rapprochement conclu le 24 mai 2017 entre Safran et Zodiac Aerospace, précise le groupe dans un communiqué. Vincent Mascré occupait jusqu'à présent les fonctions de président de Safran Landing Systems, activité de trains d'atterrissages de Safran. Celeste Thomasson et Bruno Pasini rejoindront également le directoire composé de trois membres. Safran a annoncé début février avoir obtenu près de 80% du capital de l'équipementier, menant à bien la première partie de son OPA lancée fin décembre, qui doit donner naissance à un géant aéronautique. Le règlement-livraison de cette partie de l'OPA a été effectué mardi, avant une réouverture le 19 qui doit lui permettre de prendre une part supérieure du capital de Zodiac. Cette dernière entreprise pourrait ensuite être retirée de la cote. L'opération va donner naissance à un géant de plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des équipements aéronautiques et numéro trois du secteur aéronautique en dehors des avionneurs.