IJES, le nouveau banc d'essais des souffleries de l'Onera

La grande soufflerie S1MA de l'Onera à Modane-Avrieux (Savoie) va disposer d'un nouveau banc d'essais. Baptisé « Installed Jet Effect Simulator » (IJES), il va permettre de reproduire en soufflerie le jet des moteurs d'un avion en vol de croisière : une première mondiale. Annoncé le 12 février, le projet s'étale sur 42 mois. Il sera réalisé en coopération avec l'Ecole centrale de Lyon et la société rhodanienne MicrodB. Il a également reçu le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'obtention de fonds européens à hauteur de 4,08 millions d'euros.



