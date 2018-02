Destination New York pour l'A321LR

Trois questions à Joaquin Toro-Pietro, directeur Market analytics & messaging d'Airbus



On parle beaucoup des missions transatlantiques de l'A321LR, qui sont vraiment mises en avant, notamment avec la livrée spéciale de l'appareil. Mais quels sont les autres marchés que vise Airbus avec l'appareil ?



Effectivement, le transatlantique sera l'une des possibilités mais l'A321LR est un avion qui est intéressant partout dans le monde sur des marchés alternatifs. Des missions par exemple de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord, pour aller en Afrique de l'Ouest depuis l'Europe, pour faire des routes dans le centre de l'Asie, pour des marchés du Moyen-Orient vers l'Asie, la Chine... De la même façon que nous avons des routes nord-sud dans les Amériques, il peut ouvrir des routes nord-sud dans l'Asie et de l'Asie vers l'Australie. Des routes qui ont un bon potentiel pour un avion avec ses caractéristiques.



On nous parle aussi beaucoup des compagnies low-cost parce qu'elles cherchent de nouveaux gisements de croissance et que l'A321LR permet de les exploiter. Mais elles ne sont pas les seules visées. L'avion offre aussi de nouvelles opportunités aux compagnies plus traditionnelles pour desservir des marchés qui n'étaient pas intéressants pour elles jusque là.



Pouvez-vous rappeler quelles modifications ont été apportées à l'A321neo pour en faire un A321LR ?



Il y a une combinaison de plusieurs éléments. Il y a tout d'abord un nouvel agencement des portes : on efface la porte 2, on déplace la porte 3. Ce sont des éléments que l'on ajoute à la définition de l'avion et qui permettent de mieux profiter de l'espace intérieur - ce qui porte sa capacité à 240 passagers. D'ici 2020 tous les A321 que l'on va livrer auront cette configuration ACF (Airbus Cabin Flex).



Nous avons aussi augmenté la masse au décollage, de 93,5 à 97 tonnes. Pour cela, nous avons apporté de petites modifications structurelles dans les ailes, le caisson de voilure et sur les trains pour atteindre ce niveau de masse - mais ce ne sont pas des modifications lourdes et elles ne seront pas difficiles à certifier.



Et finalement, nous proposons l'installation d'un troisième réservoir de carburant additionnel à l'avant du caisson central de voilure [l'A321neo offre une grande modularité permettant aux compagnies aériennes d'ajouter, selon leurs besoins, un, deux ou trois réservoirs ventraux en pouvant contenir 2,5 tonnes de carburant chacun, deux derrière le caisson de voilure comme cela se fait traditionnellement et le réservoir à l'avant, ndlr]. L'ensemble de ces trois éléments, c'est ce qui donne ses spécifications à l'A321LR.



Quel secteur du « middle of the market » pourrait échapper à l'A321LR ?



Je ne vois pas de faiblesse. La réalité, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de compétiteur. L'avion le plus proche, c'est le 757 et la production est arrêtée depuis près de quinze ans. Il n'y a pas de vrai compétiteur direct et c'est à nous d'occuper ce marché. En termes de capacité pure, l'A321LR sera certifié à 240 sièges, l'A330neo à 260 sièges. Ce n'est pas comparable en termes de confort, ni en termes de rayon d'action ou de missions, mais une combinaison des deux permet de desservir très facilement tout le middle of the market.





Joaquin Toro-Pietro, directeur Market analytics & messaging d'Airbus © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés