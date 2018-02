L'US Air Force prévoit de moderniser ses bombardiers

En vertu de la proposition de budget pour l'année 2019, l'US Air Force sera amenée à moderniser ses flottes de B-52, B-1 et B-2, en attendant l'arrivée du futur bombardier stratégique B-21 de Northrop Grumman à l'horizon 2025.



Si les B-2 et les B-1 subiront une modernisation de certains de leurs systèmes, le B-52H devrait quant à lui bénéficier d'une rénovation avionique et d'une remotorisation. Le Pentagone ambitionne de prolonger la durée de vie des Stratofortress à l'horizon 2050... soit près de 100 ans après leur mise en service au sein des forces aériennes américaines.