La Russie lance un vaisseau cargo vers l'ISS après un record manqué

La Russie a lancé mardi avec succès depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan un vaisseau cargo Progress devant ravitailler la Station spatiale internationale (ISS), un lancement prévu samedi mais annulé au dernier moment. Si le lancement avait eu lieu comme prévu, le vaisseau Progress porté par une fusée Soyouz 2.1 aurait rejoint l'ISS en seulement 3,5 heures, battant un nouveau record. C'est la deuxième fois qu'une tentative de rejoindre l'ISS en un temps aussi court avorte, après un premier essai raté en octobre 2017. Mardi, la fusée Soyouz 2.1 a placé le vaisseau cargo en orbite, huit minutes après avoir décollé sans problèmes à 14H13 locales (08H13 GMT), selon les images de l'agence spatiale russe Roskosmos. Le Progress MS-07 emporte plus de 2.000 kg de matériel sur l'ISS, notamment du combustible mais aussi près de 50 kg d'oxygène et plus de 400 kg d'eau. Son amarrage à la station orbitale internationale est prévu jeudi à 10H43 GMT. Samedi, à quelques secondes de la fin du compte à rebours, une "commande automatique d'extinction des moteurs" avait été initialisée, a indiqué Roskosmos dans un communiqué, une situation similaire au lancement manqué d'octobre 2017. Les causes de cet incident n'ont pas encore été rendues publiques par l'agence spatiale russe, qui a lancé une enquête. Selon les agences de presse russes, qui citent des sources au sein de l'industrie aérospatiale, les ordinateurs de bord de la fusée Soyouz ont dû être remplacés. Six astronautes sont actuellement en orbite à 400 km au-dessus de la Terre sur la station orbitale. Le commandant de bord est le cosmonaute russe Alexandre Missourkine. Il est accompagné d'un compatriote, Anton Chkaplerov, de trois Américains (Joe Acaba, Mark Vande Hei, Scott Tingle) et d'un Japonais, Norishige Kanai.