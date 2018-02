Moins de capacités tactiques pour l'A400M ?

L'A400M pourrait ne pas intégrer l'ensemble des capacités tactiques prévues dans le programme. Selon Reuters, la déclaration d'intention signée début février, concernant un avenant au programme attendu courant 2018, comporterait également l'accord des nations clientes pour renoncer à certaines capacités tactiques, jugées « trop complexes » sur le plan industriel. L'accord autoriserait ainsi Airbus à négocier au cas par cas avec les clients pour retirer des capacités de la liste des spécifications officielles.



Cette nouvelle disposition accréditerait la thèse de l'impossibilité d'intégrer l'ensemble des capacités contractuelles attendues sur l'avion de transport, en privilégiant certaines fonctions clés, reconnaissant de fait que le programme serait trop ambitieux. Selon Reuters, la pleine capacité opérationnelle sera atteinte avec le standard SOC 3 et un retrofit des avions au standard inférieur au plus tard en 2027. En contrepartie, Airbus Defence & Space s'engagerait à fournir tout le soutien disponible et les ressources nécessaires.



De nouvelles provisions sur le programme A400M, pesant sur les finances de l'avionneur européen, devraient être annoncées lors de la diffusion des résultats annuels le 15 février prochain.



Parmi les capacités qui posent actuellement problème, le ravitaillement en vol des hélicoptères, malgré les avancées de Cobham à ce sujet, mais surtout, le largage de parachutistes en simultané par les portes latérales.