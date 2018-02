AAR et Indamer Aviation établissent une coentreprise en Inde

AAR semble bien décidé à ne pas laisser passer la vague de croissance actuelle du transport commercial en Inde. Le géant américain a annoncé le 8 février le lancement d'une coentreprise de MRO avec l'entreprise locale Indamer Aviation. Elle s'installera à Nagpur (Maharashtra), en plein centre du pays, avec un centre dédié à la maintenance des cellules.



Le nouveau site est d'ores et déjà en construction. Il doit ouvrir cet automne avec des certifications de la part des autorités indiennes (DGCA), européennes (EASA) et américaines (FAA). Dans un premier temps, il pourra accueillir jusqu'à six appareils monocouloirs dans ...