Près d'une centaine de moteurs touchés par les nouveaux problèmes de Pratt & Whitney

Après l'annonce le 9 février d'un nouveau problème touchant les moteurs PW1100G-JM, Pratt & Whitney a fourni une mise à jour le 12 février sur la population de moteurs affectée. Le motoriste indique que 43 sont actuellement en service sur 32 Airbus A320neo. Ainsi, 21 monocouloirs n'ont qu'un seul moteur touché par la défaillance sur le moyeu arrière du rotor du compresseur haute pression, tandis que le défaut concerne les deux moteurs pour onze autres avions. Cinquante-cinq autres moteurs ont été livrés à Airbus mais n'ont pas encore été installés.



Pratt & Whitney explique qu'il a développé un correctif l'année dernière destiné à améliorer la durée de vie d'un élément d'étanchéité sur cette zone du PW1100G-JM. Ce correctif est entré en service avec les A320neo livrés à partir de décembre 2017. Quant aux défaillances, il s'agit d'arrêts moteurs en vol et d'interruptions de décollage, selon la directive de navigabilité d'urgence émise par l'EASA. Elles ont été au nombre de quatre, selon Pratt & Whitney, détectées à la fin du mois de janvier et au début du mois de février.



Le motoriste assure qu'il travaille sur des mesures correctives et qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact du problème sur les livraisons. Cependant, certaines livraisons sont de nouveau suspendues.



Entré en service en janvier 2016, le PW1100G-JM a accumulé 500 000 heures de vol. Il est actuellement en service auprès de dix-huit compagnies aériennes, sur 113 A320neo. S'il tient ses promesses en termes de consommation, le moteur connaît tout de même des problèmes de fiabilité qui ont fortement perturbé les livraisons d'A320neo ces deux dernières années et lui ont fait manquer son objectif de livraison en 2017.