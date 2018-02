Singapore Airlines renouvelle sa confiance à Safran Electrical & Power pour ses A380

Un peu plus de dix ans après l'entrée en service de son premier Airbus A380, Singapore Airlines a mis à profit le salon de Singapour 2018 pour renouveler plusieurs accords de maintenance de son super jumbo. Après s'être entendue avec UTC sur la réparation de composants et la MRO des trains d'atterrissage, la compagnie singapourienne a signé un nouveau contrat de services à long terme avec Safran Electrical & Power, le 8 février.



Au titre de cet accord, la filiale du groupe Safran va assurer pendant 10 ans le soutien d'équipements électriques pour les dix-neuf A380 de Singapore Airlines. Cela comprend de leur maintenance, l'accès à un stock de pièces détachées (situé à Singapour) avec des possibilités d'échanges standards, et un service logistique porte-à-porte.