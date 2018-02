Une amende de 80 millions d'euros pour Airbus dans l'affaire Eurofighter

Airbus Defence & Space a été sommé par le parquet de Munich de payer une amende de 81,25 millions d'euros, afin de clôturer le dossier concernant des soupçons de corruption dans la vente d'Eurofighter à l'Autriche. « Le résultat de l'enquête par le parquet depuis 2012 n'a pas confirmé les allégations de corruption », indique l'avionneur européen dans un communiqué. Le montant du versement est réparti entre une amende administrative de 250 000 EUR et d'un redressement de 81 millions d'euros. L'amende couvre « les avantages (le cas échéant, les avantages indirects) que la société s'est probablement procurée par l'utilisation desdites sommes », selon le parquet de Munich.



Airbus Defence & Space faisait l'objet d'investigations pour corruption et blanchiment d'argent, dans le cadre du contrat signé en 2003 avec le gouvernement autrichien pour la livraison de 18 (réduit ensuite à 15) Eurofighter. L'enquête devait notamment mettre à jour un réseau de sociétés écrans ayant fait transiter de l'argent dans le cadre de rétrocommissions liées à ce contrat.



Le parquet de Munich précise pour sa part qu'il a été reproché à la société « de ne pas avoir instauré à l'époque de mécanismes de contrôle et de sécurité adaptés pour empêcher des flux d'argent de ce genre à des buts obscurs », mais que l'enquête n'a pas permis d'accréditer l'hypothèse de pots-de-vin. En revanche, le parquet confirme que les sociétés Vector Aerospace LLP et City Chambers Ltd. ont reçu des sommes de plusieurs centaines de millions d'euros, qui ont été utilisées « à des fins obscures », sans qu'il n'ait été possible de légitimer l'ensemble des flux financiers.



Les autorités de justice allemandes saluent la pleine coopération d'Airbus dans cette enquête, ainsi que les mesures de « compliance » mises en place entre temps. « De ce fait, on peut partir du principe qu'une telle chose ne puisse se reproduire à l'avenir », prévient le parquet.



L'enquête diligentée par le parquet de Vienne, indépendante des conclusions du parquet de Munich, suit quand à elle toujours son cours. La branche Défense de l'avionneur est accusée de fraude, de corruption, de blanchiment d'argent et d'abus de confiance.