Liebherr Aerospace fournira les vannes du système de chauffage du H160

Liebherr Aerospace a annoncé le 9 février qu'il avait été sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir les vannes du système de chauffage du H160. L'équipementier se chargera du développement, de la certification, de la production et de la maintenance de ces composants.



Il fournira ainsi deux vannes en aluminium léger pour le système.



Liebherr Aerospace est déjà présent sur le programme H160, sur lequel il fournit l'actionneur du rotor principal. L'équipementier travaille également depuis longtemps avec Airbus Helicopter et fournit les systèmes de commandes de vol, trains d'atterrissage et systèmes d'air de la plupart de ses familles d'hélicoptères.