EasyJet demande un CTA au Royaume-Uni pour une filiale easyJet UK

La compagnie easyJet a annoncé jeudi avoir demandé aux autorités britanniques l'octroi d'un certificat de transporteur aérien au Royaume-Uni, afin de garantir la continuité de ses opérations après le Brexit. Le groupe est déjà basé dans ce pays, à l'aéroport de Luton dans le nord de Londres, mais la décision des Britanniques de quitter l'UE entraîne une incertitude quant aux conditions des vols entre le Royaume-Uni et le continent après le Brexit. Pour maintenir son réseau européen, l'entreprise au logo orange et blanc a annoncé en juillet qu'elle avait demandé et obtenu un certificat de transporteur aérien (CTA) en Autriche, afin de pouvoir voler entre les pays de l'UE et de pouvoir assurer des vols intérieurs au sein de ces pays après le Brexit. Pour compléter ce dispositif, le groupe a annoncé jeudi avoir demandé un CTA auprès des autorités britanniques. "Nous faisons des progrès et pensons que le régulateur aérien britannique va nous confier le CTA dans les semaines à venir. Dans le cadre de ce processus, le ministère des Transports a dit au régulateur cette semaine qu'easyJet UK pourrait recevoir ce CTA en tant que compagnie britannique", a expliqué le président du conseil d'administration d'easyJet, John Barton, devant l'assemblée générale des actionnaires du groupe. Au final, le groupe fonctionnera via trois entités juridiques: easyJet UK, qui exploitera les quelque 140 avions basés au Royaume-Uni, easyJet Europe à Vienne chargée de la centaine d'appareils postés à travers l'UE et easyJet Switzerland, installée à Genève et forte de 25 appareils. En annonçant la création de son entité viennoise en juillet, easyJet avait souligné qu'aucun de ses 6.000 emplois au Royaume-Uni ne serait transféré vers l'Autriche. M. Barton a souligné par ailleurs que la direction de l'entreprise avait entrepris une campagne "active vis-à-vis des investisseurs" afin d'élever la part des actionnaires issus de l'Espace économique européen (EEE) au sein du capital de la société. Ces actionnaires de l'EEE doivent représenter au moins 50% du capital afin de garantir qu'easyJet puisse continuer de voler sans entrave au sein de l'UE. Le président a précisé que cette proportion était actuellement "proche" des 50%. Comme ses concurrentes, easyJet fait en outre pression sur Londres et Bruxelles pour qu'un accord soit vite conclu pour garantir le cadre juridique des vols entre le Royaume-Uni et l'UE, dont les conditions actuelles sont remises en cause par la sortie britannique de l'union.