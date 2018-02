Lufthansa change ses couleurs

Les nouvelles couleurs doivent être le symbole de la modernisation de la compagnie. Celle-ci est déjà largement entamée avec différents programmes de digitalisation, le renouvellement continu de la flotte et celui à venir des cabines avec l'entrée en service du 777-9 dans deux ans, qui s'accompagnera du déploiement d'une nouvelle classe affaires.



© Lufthansa Même si des images tournaient depuis plusieurs semaines, Lufthansa a attendu le 7 février pour révéler officiellement sa nouvelle identité visuelle dans ses hubs de Francfort et Munich. Depuis, un Boeing 747-8 et un A321 aux nouvelles couleurs sont en tournée de présentation. L'A321 s'est posé le 8 février à l'aéroport Charles de Gaulle.Les nouvelles couleurs doivent être le symbole de la modernisation de la compagnie. Celle-ci est déjà largement entamée avec différents programmes de digitalisation, le renouvellement continu de la flotte et celui à venir des cabines avec l'entrée en service du 777-9 dans deux ans, qui s'accompagnera du déploiement d'une nouvelle classe affaires.Pour son centième anniversaire, la grue a été redessinée, épurée et le cercle dans lequel elle s'inscrit a été affiné afin d'apporter plus d'élégance et de mieux correspondre à la vision de l'ère digitale. Le bleu Lufthansa est plus intense, plus sombre, dans une optique de raffinement. Si le pari est gagné de ce point de vue, Lufthansa perd tout de même une partie de son identité et de son cachet en supprimant le jaune de sa livrée, pourtant au moins aussi caractéristique que l'emblème de la grue.Consciente du regret qu'entraîne cette décision, la compagnie souligne que ce jaune restera présent dans l'identité visuelle mais sur d'autres supports (cartes d'embarquement, comptoirs d'enregistrement, touches sur les uniformes et sur certains accessoires).Le logo du groupe a également été modifié. Dans un souci de neutralité visuelle pour mieux représenter ses autres compagnies, le symbole de la grue a cette fois été ôté. Le nom est quant à lui entièrement écrit en majuscules.