Ethiopian Airlines se rapproche de Guinea Airlines

Si Guinea Airlines décolle enfin, ce sera grâce à Ethiopian Airlines. Un accord tripartite (Ethiopian Airlines, Asky et Guinea Airlines) a été conclu la semaine dernière à Addis-Abeba, créant un partenariat stratégique entre les compagnies dans la gestion, la maintenance et la formation.



Tewolde GebreMariam, le CEO d'Ethiopian, a expliqué qu'il souhaitait aider ainsi à développer le transport aérien intra-africain, un objectif déjà poursuivi quelques jours plus tôt avec la signature d'un partenariat avec Zambia Airways : « Nous concluons un partenariat avec Guinea Airlines et d'autres pays africains parce que nous avons la capacité et l'expertise pour soutenir ...