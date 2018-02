Singapore Airshow 2018 : AFI KLM E&M et Sabena technics inaugurent leur atelier de réparation d'équipements

AFI KLM E&M et Sabena technics ont attendu l'ouverture du salon de Singapour pour inaugurer leur atelier commun de réparation d'équipement dans la ville-état. Cette coentreprise annoncée en 2017, Singapore Component Solutions, sera l'un des premiers acteurs multi-produits et multi-flottes de la région.



Les deux sociétés MRO espèrent attirer ainsi des compagnies qui se tournaient davantage vers les OEM pour la réparation de leurs équipements avioniques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, des éléments de structure ou des équipements cabine et sécurité. Elles proposent leurs services sur ATR et A320.



Singapore Component Solutions s'appuiera sur les centres logistiques et stocks régionaux d'AFI KLM E&M et Sabena technics, afin d'offrir des boucles logistiques courtes et réduire les TAT.



La coentreprise aura deux PDG à sa tête : Jacques Montmayeur et Thibaut Campion. Celui-ci a profité de l'inauguration officielle de l'atelier pour esquisser ses futurs développements : « en 2018, nous augmenterons notre superficie avec la prise de trois nouveaux bâtiments au sein du Seletar Aerospace Park. Nous allons également doubler nos effectifs en 2018, pour atteindre 200 employés en 2022. » En effet, les trois prochaines années devraient voir l'introduction de nombreuses capacités dans le centre, comme l'installation d'un banc d'essai avionique ATEC, un banc pour les ACM (Air Cycle Machine) et des équipements de test pour les valves pneumatiques et hydrauliques.