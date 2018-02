Les visées maritimes du Patroller

Safran ambitionne de pouvoir proposer une version maritime du Patroller. L'industriel français a en effet indiqué vouloir proposer son drone tactique dans une configuration dédiée aux missions de surveillance maritime, dans le cadre du projet OCEAN2020.



Mené par la Commission européenne, OCEAN2020 regroupe dans un consortium dirigé par Leonardo une quarantaine de partenaires gouvernementaux et industriels (Indra, Safran, Leonardo, MBDA, Saab...) de 15 pays européens, afin de proposer des démonstrateurs technologiques de drones ISR dans un environnement maritime. L'objectif est de pouvoir déployer des plateformes lors d'exercices navals majeurs, en Méditerranée en 2019 et en mer Baltique en 2020.



Le Patroller a été prioritairement conçu pour des missions aéroterrestres et doit notamment équiper l'armée de terre à partir de 2019.