Première livraison pour le PC-24 de Pilatus

Deux mois après avoir reçu sa double certification de type (TC) de la part des autorités américaines (FAA) et européennes (EASA), le PC-24 fête son entrée en service. La première livraison a officiellement eu lieu le 7 février, à Broomfield (Colorado - Etats-Unis), à destination de la société de propriété partagée américaine PlaneSense. Celle-ci avait néanmoins pu déjà prendre possession de l'appareil en Suisse fin décembre.



Ce premier PC-24, qui porte le numéro de série 101, vient s'ajouter à la flotte de 36 PC-12 déjà en service chez PlaneSense. Cinq autres exemplaires doivent suivre. Ils seront utilisés aux Etats-Unis et au Canada comme les PC-12, mais permettront aussi la desserte de destinations plus éloignées comme les Bermudes, les Bahamas ou les Caraïbes.



La qualification des pilotes de PlaneSense se déroule au Learning Center de FlightSafety International à Dallas (Texas), premier centre de formation à être équipé d'un simulateur de vol complet (FFS) de Classe D pour le PC-24. FlightSafety est également chargée de l'instruction des techniciens.



Le PC-24 devra répondre à quelques exigences de la FAA avant d'entrer en service. Il partira alors pour un petit tour de démonstration aux Etats-Unis et dans les pays environnants.