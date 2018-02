Daher inaugure deux nouveaux sites pour le MCO et la production

Alors qu'il vient juste de présenter son nouveau plan stratégique Succeed Together fin janvier, Daher est à nouveau sous les feux de la rampe avec l'inauguration de deux nouveaux sites les 2 et 6 février. Le premier est un pôle de maintenance et de logistique dédié au MCO des avions d'entraînement de l'armée de l'Air. Il est situé à Merpins (Charente) à proximité de la base aérienne 709 de Cognac. Le second est une usine de production dans la zone franche de Tanger (Maroc), à côté de l'aéroport Ibn Batouta, comme annoncée par Didier Kayat, directeur général de Daher, lors ...