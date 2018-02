Accord en vue pour un avenant au contrat A400M

Airbus annonce ce 7 février avoir signé avec l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) et les pays clients de lancement (Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Turquie, Belgique, Luxembourg) une déclaration d'intention en vue de finaliser un avenant au contrat d'ici la fin de l'année 2018.



Lancées il y a un an, les négociations en vue de remanier le contrat visent notamment à établir un nouveau calendrier des livraisons ainsi qu'une « feuille de route pour le développement et la qualification des capacités militaires finales (les capacités tactiques, NDLR) de l'A400M ».