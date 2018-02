Embraer poursuit les discussions avec Boeing

John Slattery, le PDG d'Embraer, a profité de l'occasion offerte par une conférence de presse organisée au salon aéronautique de Singapour, pour revenir sur les discussions avec Boeing concernant l'éventuel rapprochement de certaines activités.



Se référant tout d'abord au communiqué factuel du 21 décembre dernier, remis aux autorités brésiliennes pour officialiser les discussions entre Embraer, Boeing et les représentants du gouvernement, John Slattery a indiqué que les discussions se poursuivaient.



« Ce processus suit actuellement son cours. Je pense qu'il est très important que nous respections la confidentialité et l'intégrité de ce processus et je n'ai donc pas la liberté de pouvoir apporter des éléments sur ce qui est en train de se passer », a-t-il annoncé.



« Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, Embraer n'a pas encore reçu de proposition de la part de Boeing, la raison étant que les parties sont en train de continuer à identifier les structures qui pourraient fonctionner. »



Différentes pistes ont émergé ces dernières semaines, comme une participation minoritaire de Boeing ou la création d'une joint-venture dans les avions commerciaux.



John Slattery a par ailleurs rappelé qu'Embraer et Boeing se connaissaient bien, ayant par exemple déjà collaboré sur le programme KC-390, ou sur l'ecoDemonstrator E170 il y a deux ans.



« Dès que nous recevrons la proposition, elle sera étudiée, puis finalement soumise à l'approbation des différentes autorités réglementaires, du gouvernement, et des actionnaires d'Embraer », a-t-il conclu.