AFI KLM E&M travaille à un STC pour déployer la balise Kannad ELT-DT sur A320

AFI KLM E&M et Orolia sont en train de développer un certificat de type supplémentaire pour la famille A320, pour y intégrer en rétrofit la balise de nouvelle génération Kannad ELT-DT. S'inscrivant dans le cadre du projet Helios H2020 de la Commission européenne, le STC devrait être disponible en 2019 - quand la réglementation s'appliquera à tous les avions neufs livrés à partir du 1er janvier 2021.



Kannad ELT-DT est une balise de repérage globale et autonome conforme à la future norme GADSS (système mondial de détresse et de sécurité aéronautiques) de l'OACI. S'activant lorsque l'avion quitte son profil ...