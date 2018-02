Singapore Airshow 2018 : Garuda opte pour la solution Thales Avant pour ses A330neo

Garuda Indonesia et Thales ont annoncé un partenariat visant à équiper les nouveaux Airbus A330neo de la compagnie porte-drapeau indonésienne avec la solution IFE Avant. Garuda attend 14 A330-900 avec une première livraison programmée pour 2019.



Il s'agit d'une première pour Thales et Garuda Indonesia, ce partenariat ouvrant « la voie à une collaboration propice à des innovations révolutionnaires. »



Les derniers long-courriers livrés à Garuda Indonesia, des Boeing 777-300ER, étaient quant à eux équipés d'un système de divertissement fourni par Panasonic.



L'IFE Avant de Thales, qui utilise le système d'exploitation Android, comporte un écran haute définition (HD).



Thales précise que les passagers qui voyageront en classe affaires à bord des A330neo de Garuda disposeront également d'une télécommande à écran tactile Avii, inspirée des smartphones Android, qui offre un second écran pour sélectionner les programmes et bénéficier d'une expérience multimédia améliorée, par exemple en visualisant la géovision Interactive 3D Map simultanément avec un film.