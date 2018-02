Singapore Airshow 2018 : Bangkok Airways achète quatre ATR 72-600 supplémentaires

Bangkok Airways a une nouvelle fois profité du salon aéronautique de Singapour pour signer un contrat avec ATR. Cette nouvelle commande porte sur quatre ATR 72-600 supplémentaires pour un montant catalogue de plus de 100 millions de dollars. Les nouveaux appareils sont attendus par la compagnie privée thaïlandaise entre octobre 2018 et mars 2019. Ils poursuivront la stratégie menée par Bangkok Airways pour rajeunir sa flotte, les ATR 72-600 prenant la place des ATR 72 de la génération précédente.



Bangkok Airways opère en effet aujourd'hui avec 15 ATR, neuf ATR 72-600 et six ATR 72-500, en plus de sa flotte d'A319 et d'A320. La compagnie thaïlandaise a d'ailleurs considérablement élargi sa flotte d'ATR ces dernières années. Elle n'en alignait en effet que 8 exemplaires il y a quatre ans.



« Depuis notre tout premier ATR, acquis en 1994, nous avons bâti une solide et fructueuse coopération qui nous permet de proposer nos services aériens dans tout le pays, et contribuer ainsi à son développement commercial et touristique. » a déclaré Christophe Clarenc, le Directeur technique de Bangkok Airways. « Les ATR nous ont prouvé au fil des années qu'ils convenaient parfaitement pour mettre en place de nouvelles liaisons et étendre efficacement les réseaux régionaux. Grâce à l'harmonisation progressive de notre flotte régionale avec des ATR 72-600, nous pouvons offrir à notre clientèle haut de gamme un confort optimal et consolider notre réputation de "petit bijou des compagnies aériennes asiatiques". » a-t-il ajouté.



Rappelons que Bangkok Airways étudie aussi le remplacement de sa flotte de 14 Airbus A319.