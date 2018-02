Premier allumage pour l'ALECSys de Rolls-Royce

Rolls-Royce joue la carte de la technologie en ce début d'année. Après la présentation de son concept IntelligentEngine la veille, le motoriste britannique a annoncé avoir procédé aux premiers essais de son démonstrateur ALECSys (Système avancé de combustion à émissions basses) dans ses installations de Derby (Royaume-Uni).



Ce système est basé notamment sur l'utilisation d'un mélange pauvre. C'est-à-dire qu'il mixe une plus importante proportion d'air par rapport au carburant dans la chambre de combustion, avant la mise à feu. Cela permet d'obtenir une meilleure combustion, plus complète, et donc de gagner en efficacité tout en diminuant le niveau ...