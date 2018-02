Lufthansa Technik s'associe à Crane Aerospace & Electronics

Lufthansa Technik et Crane Aerospace & Electronics ont conclu un accord de collaboration permettant à la société allemande de soutenir les besoins urgents en composants des clients de l'industriel américain au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie Pacifique, par exemple en cas d'AOG. D'une validité initiale de cinq ans, l'accord porte sur la fourniture de composants et systèmes pour les flottes de 737 (NG et MAX) et d'A320 (ceo et neo), comme des pompes, des vannes ou des transducteurs de vitesse de roue. Il donne également la possibilité aux clients de choisir de contacter Crane Aerospace ou directement ...