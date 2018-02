Lufthansa Technik Shenzhen étend son support sur l'ARJ21, l'A320neo et l'A350

Lufthansa Technik Shenzhen est devenu le premier fournisseur de services de maintenance en Chine agréé par la COMAC pour fournir un support nacelles et composants sur l'ARJ21. Cet agrément a été délivré à la suite d'un audit conduit dans ses installations en décembre.



Lufthansa Technik Shenzhen a déjà réalisé des travaux de modification sur des capots de soufflante et des inverseurs de poussée du jet régional chinois et est déjà agréé par la filiale de GE Middle River Aircraft Systems pour la MRO de nacelles.



Par ailleurs, elle a annoncé une extension de son portefeuille d'activité dans cette ...