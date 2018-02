Tous les contrats du Singapore Airshow 2018

Voici les principaux contrats conclus lors du salon de Singapour. L'article sera mis à jour régulièrement en fonction des annonces.



Bell Helicopters



Les Philippines reprennent des Bell 412

La Philippine Air Force renforce sa flotte d'hélicoptères, avec l'acquisition de 16 Bell 412EPI. Les hélicoptères seront déployés pour des missions de transport ou pour des missions de recherche et sauvetage. Le montant du contrat signé entre les Philippines et la division de Textron Aviation n'a pas été dévoilé. Les forces aériennes philippines volent sur Bell depuis les années 1950 et ont commencé à acquérir des 412 en 1994.





CFM International



Royal Brunei équipe ses A320neo de Leap



Royal Brunei a choisi de motoriser ses A320neo avec le Leap-1A de CFM International. La compagnie asiatique attend sept exemplaires de l'appareil, dont les livraisons débuteront cette année. Karam Chang, le CEO de Royal Brunei, indique qu'ils permettront à la compagnie d'ouvrir de nouvelles liaisons régionales. La valeur de la commande de moteurs est estimée à 200 millions de dollars.





GE Aviation



AerCap opte de nouveau pour le GEnx



AerCap a décidé d'équiper quinze 787 supplémentaires de GEnx-1B et a posé des options auprès de GE pour propulser dix appareils supplémentaires. GE précise que la valeur de l'accord dépasse des 780 millions de dollars. Désormais, la flotte de la société de leasing motorisée par GEnx atteint 49 Dreamliner.





Pratt & Whitney



Le PW1100G-JM chez Aircalin



Aircalin a décidé d'équiper ses deux A320neo de PW1100G-JM. Commandés en mars 2017, les appareils devraient rejoindre la flotte de la compagnie à partir de 2020. Aircalin est une cliente de longue date de Pratt & Whitney puisque le motoriste équipait ses A310 (PW4000) et propulse actuellement ses A320ceo (V2500) et ses Twin Otter (PT6A).



Swiss équipera ses 15 A320-A321neo de PW1100G-JM



Déjà familiarisée au GTF grâce à sa flotte de CSeries, Swiss a décidé de poursuivre sa collaboration avec Pratt & Whitney sur ses A320neo et A321neo. Les quinze exemplaires de la famille qu'elle attend seront ainsi équipés de la version PW1100G-JM. Les livraisons doivent débuter en 2019.



Aviation Capital Group choisit de nouveau le PW1100G-JM



Aviation Capital Group a décidé d'équiper sept A320neo supplémentaires de PW1100G-JM. La société de leasing avait déjà choisi cette motorisation pour treize appareils de la famille, ce qui porte à vingt le nombre d'A320neo et A321neo de sa commande qui en seront dotés. La commande totale porte sur 61 appareils.



Pratt & Whitney va motoriser 12 A320 neo de BOC Aviation



BOC Aviation a choisi d'équiper douze de ses A320neo en commande de PW1100G-JM. La société de leasing s'est engagée sur 53 A320neo et quinze A321neo.





Rockwell Collins



BOC Aviation choisit des équipements Rockwell Collins pour 74 Boeing 737 MAX



BOC Aviation a décidé d'équiper ses Boeing 737 MAX de plusieurs systèmes avioniques développés par Rockwell Collins. Le contrat pourrait concerner jusqu'à 74 appareils, dont les livraisons doivent débuter cette année. Parmi les systèmes qui équiperont les monocouloirs remotorisés en configuration de base se trouvent le radar météorologique MultiScan ThreatTrack, le récepteur multimode GLU-2100 et le système TCAS II TTR-2100. Par ailleurs, le contrat contient une option permettant l'installation de la solution de connectivité Iridium ICS-300.