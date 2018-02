Nouvelle opportunité pour le KC-390

Embraer a profité du Salon aéronautique de Singapour pour annoncer la signature d'une lettre d'intention avec le fournisseur de services SkyTech, qui pourrait acquérir jusqu'à six KC-390. Le communiqué fait par ailleurs état de discussions en vue d'un potentiel partenariat stratégique à plus long terme, incluant également des offres de formation et de simulation.



C'est une nouvelle annonce en moins de six mois d'une opportunité à l'export pour l'avion de transport brésilien - qui a obtenu son IOC en décembre dernier. En septembre dernier, le président portugais avait annoncé sa ferme intention d'acquérir six KC-390 pour renouveler une flotte de quatre C-130H.



SkyTech est une co-entreprise fondée par le transporteur portugais HiFly et Adagold, groupe australien spécialisé dans l'affrètement de moyens aériens, aussi bien civils que militaires. Basée à Lisbonne, au Portugal, au sein du bâtiment de HiFly, la toute jeune entreprise pourrait être le résultat d'un montage administratif et financier afin de permettre au gouvernement portugais de se doter de KC-390 à moindre coûts - sans confirmation officielle à l'heure actuelle. SkyTech se présente en effet comme un fournisseur de solutions pour suppléer aux déficits capacitaires dans le domaine de l'aviation militaire et se targue de compter parmi ses clients des ministères de la Défense et des gouvernements. Au rang des services proposés, actuels et à venir (sans plus de détails) : le transport de fret et de personnels, les évacuations médicales, le transport VVIP, des solutions de formation et d'entraînement, ou encore... du ravitaillement en vol.