Singapore Airshow 2018 : Pratt & Whitney Eagle Services Asia se dote de nouvelles capacités

Les deux motorisations de l'A380 peuvent désormais être servies à Singapour. Pratt & Whitney Eagle Services Asia est en effet désormais capable d'assurer l'ensemble des opérations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) du GP7200 d'Engine Alliance, le motoriste qui réunit Pratt & Whitney et General Electric (GE) pour motoriser l'A380 d'Airbus.



Pratt & Whitney a précisé qu'un premier GP7200 devrait être accueilli un plus tard dans le trimestre, une fois les tests de conformité terminés. Pour rappel, seule la compagnie Korean Air dispose d'A380 équipés de cette motorisation en Asie-Pacifique.



Implanté à Singapour, Pratt & Whitney Eagle Services Asia est un centre de maintenance moteurs créé en 1998 par Pratt & Whitney et SIA Engineering Company (SIAEC), la division MRO de Singapore Airlines, pour répondre aux besoins des opérateurs de PW4000 dans la région.



Le shop a ensuite développé des capacités sur le GP7200, notamment au niveau de l'entretien des compresseurs basse pression.



Pratt & Whitney Eagle Services Asia est actuellement en train de développer ses capacités sur le PW1100G-JM (famille A320neo) avec des premiers travaux d'entretien attendus sur les GTF à partir de 2019.