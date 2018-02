Singapore Airshow 2018 : Thales prend la charge des réparations de tous les composants avioniques des A320 et A350 en Asie-Pacifique

Thales vient de se voir attribuer le rôle de sous-traitant MRO d'Airbus pour l'Asie-Pacifique pendant une période de sept ans. Il s'agit ici de l'avionique des monocouloirs Airbus (famille A320) et de la nouvelle famille de long-courriers A350. Les réparations seront menées depuis le pôle régional de maintenance de Thales à Singapour, les plus importants de ses trois pôles MRO mondiaux. Le centre de réparation de Thales à Singapour traite plus de 40 000 composants chaque année.



Rappelons que la région Asie-Pacifique représente à elle seule un tiers de toute l'activité d'Airbus au niveau des avions commerciaux, ce qu'a d'ailleurs rappelé aujourd'hui Éric Schulz, le nouveau Directeur de ventes, du marketing et des contrats de l'avionneur lors d'une conférence de presse.



Rien que l'année dernière, 367 Airbus ont été livrés dans la région sur un total de 718 appareils sortis des différentes chaines d'assemblage de l'avionneur à travers le monde, soit plus de la moitié. Airbus estime que l'Asie Pacifique aura besoin de 14 000 nouveaux appareils dans les 20 prochaines années.