Nouvelles expérimentations pour le projet OA-X

L'US Air Force avance dans le processus d'acquisition d'avions légers d'attaque, baptisé OA-X. Des expérimentations vont être menées entre mai et juillet prochain sur la base aérienne de Davis-Monthan, en Arizona, avec des AT-6 Wolverine de Textron Aviation et des A-29 Super Tucano de Sierra Nevada/Embraer, « les deux avions les plus prometteurs », selon la secrétaire générale de l'USAF Heather A. Wilson. Le Scorpion de Textron ne fera donc pas partie de l'évaluation, qui sera centrée sur la gestion des données de MCO et les capteurs embarqués.



Cette nouvelle étape fait suite à la campagne d'essais menée à l'été 2017 sur la base d'Holloman, au Nouveau-Mexique, afin d'évaluer l'utilité et les capacités des avions légers pour des missions de soutien aérien rapproché ou de reconnaissance armée. Il s'agit à présent de collecter les données nécessaires à une « acquisition rapide », dans le cas où le budget 2019 permettrait de débloquer les fonds nécessaires. Le Congrès avait autorisé en 2015 le département de la Défense à ne pas passer par des appels d'offres dans certains cas de figure, en privilégiant les évaluations technico-opérationnelles de matériels matures technologiquement parlant.



L'US Air Force précise par ailleurs que cinq « partenaires internationaux » ont eu accès à la première phase d'expérimentation et que ce sera à nouveau le cas pour cette nouvelle étape.