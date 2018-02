Air Austral et Air Madagascar détaillent leur partenariat : nouvelle compagnie domestique et nouvelle flotte au programme

A la suite de la finalisation du partenariat stratégique entre leurs deux compagnies en novembre, les dirigeants d'Air Madagascar et d'Air Austral ont fait le déplacement à Paris, le 5 février, pour en exposer les grandes lignes. Si l'urgence est actuellement de redresser Air Madagascar et de « restaurer les fondamentaux » en travaillant sur les outils de production et la qualité de service, des changements seront visibles dès la saison été 2018, avec un développement du réseau et la création d'une nouvelle filiale dédiée aux opérations domestiques, Tsaradia. En ce qui concerne la flotte, les partenaires vont tout d'abord ...