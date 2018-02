Le premier Airbus A330-800 reçoit sa livrée

L'A330-800 sera décliné en deux versions. La première offrira une masse maximale au décollage (MTOW) de 242 tonnes, comme un A330-300 actuel, mais avec une autonomie accrue de plus de 1 000 nm. Il pourra ainsi parcourir 7 500 nm (13 900 km) avec 257 passagers à bord. Et Airbus a confirmé récemment le développement d'une version avec une MTOW de 251 tonnes. L'appareil sera alors un des plus endurants de toute la gamme Airbus, entre l'A350-900 et l'A380, avec une distance franchissable de 8 150 nm (15 100 km).



L'A330-800 va bientôt rejoindre l'A330-900 dans la flotte d'essais en vol. © Airbus Pas encore de moteurs, mais une peinture. L'A330-800, deuxième modèle de l'A330neo, avance doucement vers son vol inaugural, prévu mi-2018. Airbus a ainsi publié, le 5 février, des photos de son prototype à la sortie de l'atelier de peinture. L'appareil avait commencé son assemblage final en novembre dernier.L'A330-800 sera décliné en deux versions. La première offrira une masse maximale au décollage (MTOW) de 242 tonnes, comme un A330-300 actuel, mais avec une autonomie accrue de plus de 1 000 nm. Il pourra ainsi parcourir 7 500 nm (13 900 km) avec 257 passagers à bord. Et Airbus a confirmé récemment le développement d'une version avec une MTOW de 251 tonnes. L'appareil sera alors un des plus endurants de toute la gamme Airbus, entre l'A350-900 et l'A380, avec une distance franchissable de 8 150 nm (15 100 km).L'A330-800 va venir remplacer l'actuel A330-200 dans la gamme des appareils de 250 places, avec une consommation de carburant par siège réduite de 25 % selon Airbus. Il bénéficiera aussi de la nouvelle configuration Airspace d'Airbus Cabin. Malgré ces avantages, l'appareil tarde à convaincre les compagnies aériennes avec seulement six commandes fermes. Il subit notamment la concurrence du 787-8 de Boeing, déjà bien installé sur le marché avec 418 exemplaires vendus.