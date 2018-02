Accident de deux hélicoptères de l'EALAT

La préfecture du Var vient d'annoncer qu'un accident impliquant deux hélicoptères de l'Ecole de l'aviation légère de l'armée de Terre (EALAT) avait eu lieu le 2 février au matin. Les deux appareils se sont écrasés vers 9 heures dans une zone située entre les communes de Cabasse et Carcès, à une dizaine de kilomètres de leur base du Cannet-des-Maures. Plusieurs victimes sont à déplorer.



Selon l'AFP, les deux hélicoptères, transportant cinq personnes, se sont percutés en vol. Il s'agirait apparemment de deux Gazelle.



Le site du Cannet-des-Maures accueille la base école général Lejay (BEGL), qui opère 27 Gazelle, 17 Fennec et 13 Puma, ainsi que l'Ecole franco-allemande (EFA) Tigre et le Centre de formation interarmées (CFIA) NH90.



Mise à jour de 10h55 : La préfecture du Var confirme la mort de quatre des cinq occupants - trois ont été retrouvés dans le premier hélicoptère, un dans le second. Les recherches sont encore en cours pour retrouver le deuxième membre d'équipage du second hélicoptère.



La préfecture confirme aussi qu'il s'agissait bien d'hélicoptères Gazelle.