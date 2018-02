Transport aérien: le trafic passagers a grimpé de 7,6% en 2017

Le trafic passagers au niveau mondial a grimpé de 7,6% en 2017, avec une croissance dans toutes les régions du monde et un bond notable en Asie-Pacifique et en Amérique latine, a annoncé jeudi l'Association internationale du transport aérien (IATA). "Bien que les perspectives économiques restent favorables en 2018, l'augmentation des coûts, notamment celui du fuel, nous laissent penser qu'en 2018 nous n'aurons pas la même demande que celle de 2017, stimulée par des tarifs bas au premier semestre", a expliqué le directeur général de l'IATA, Alexandre de Juniac, cité dans le communiqué, soulignant qu'en 2017 "plus de 4 milliards de passagers" ont voyagé en avion. Le trafic intérieur des compagnies a grimpé de 7%, avec des hausses particulièrement significatives en Inde, en Chine et en Russie. Le trafic international a fait un bond de 7,9%. Pour la première fois depuis 1994, les compagnies d'Asie-Pacifique sont arrivées en tête de la croissance avec une hausse fulgurante de la demande (+9,4%) grâce au développement économique de la région et à l'ouverture de nouvelles lignes, indique l'IATA. L'Amérique latine a enregistré sa progression la plus forte depuis 2011, avec 9,3%, mais "la tendance haussière s'est ralentie en fin d'année" en raison notamment des ouragans qui ont également frappé les Etats-Unis, selon la même source. En Europe, le trafic a grimpé de 8,2% sur fond d'embellie économique. Les compagnies africaines ont enregistré une croissance de 7,5%, indique l'IATA, soulignant des conditions économiques plus favorables au Nigeria dues "à la hausse récente du prix du pétrole". Au Proche-Orient (+6,6%), les compagnies aériennes ont pour la première fois en 20 ans enregistré une baisse de leur part dans le trafic mondial (9,5%). Cette situation s'explique notamment, selon l'IATA, "par l'interdiction temporaire américaine d'emporter des ordinateurs et tablettes en cabines ainsi que la proposition d'interdire l'arrivée aux Etats-Unis de ressortissants de certains pays de la région". Les Etats-Unis ont enregistré leur croissance la plus forte depuis 2011 avec une hausse de 4,8%. Le trafic au départ des Etats-Unis a été robuste, en revanche "les nouvelles restrictions liées à la politique d'immigration et à la sécurité" ainsi que les tempêtes de neige en fin d'année "ont ralenti les arrivées", selon la même source. Selon les estimations de l'IATA, d'ici 2036, le nombre de passagers transportés dans le monde devrait quasiment doubler et atteindre 7,8 milliards par an.