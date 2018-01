La demande en fret aérien a fait un bond de 9% en 2017

La demande mondiale en fret aérien a bondi de 9% en 2017, la plus importante progression depuis 2010 et plus du double de celle de 2016, poussée par un flux soutenu d'exportations, a annoncé mercredi l'Association internationale du transport aérien (IATA). "La demande a augmenté de 9% (mesurée en tonne kilomètre, FTK) (...) Nous avons constaté des améliorations en terme de coefficient de remplissage, de rendements et de revenus", a commenté Alexandre de Juniac le directeur général de l'organisation, cité dans le communiqué. "Cette sur-performance a été le résultat d'une solide demande en exportations de biens manufacturés sur fond de réapprovisionnement soutenu des stocks" au niveau mondial, a précisé l'IATA. Il s'agit de la meilleure performance depuis 2010 et la crise financière, selon l'IATA. En 2016, la croissance avait été de 3,6%. L'organisation, dont les statistiques comprennent également les compagnies non-membres, se veut "optimiste" pour 2018 avec le développement de l'e-commerce et les biens sensibles aux températures comme les produits pharmaceutiques. Mais elle prévoit une croissance de 4,5%, inférieure à celle de 2017. La croissance a été particulièrement importante en Afrique (+24,8% en FTK) où elle est dopée par les échanges avec l'Asie, en Asie-Pacifique (+7,8%) avec une forte demande en exportations de la Chine et du Japon, au Proche-Orient (+8,1%), aux Etats-Unis (+7,9%) et en Europe (+5,9%). Le secteur du cargo aérien avait été frappé de plein fouet par le choc de la crise financière de 2008, concurrencée par la route, le maritime et le ferroviaire. Dans un contexte ultra concurrentiel où la guerre des prix fait rage, de plus en plus de compagnies aériennes ont fait le choix de réduire leur flotte d'appareils tout cargo, privilégiant les soutes des avions passagers pour gagner en rentabilité. L'IATA regroupe 280 compagnies aériennes représentant 83% du trafic mondial, ses statistiques sur le fret comprennent les chiffres des compagnies aériennes non-membres.