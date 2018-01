Air Belgium s'installe à Charleroi

L'activité d'Air Belgium commence à prendre forme. La jeune compagnie a annoncé le 31 janvier qu'elle comptait installer sa base opérationnelle à l'aéroport de Charleroi. Elle pourrait ainsi transformer radicalement l'aéroport, qui ne compte aujourd'hui que des lignes moyen-courrier essentiellement assurées par Ryanair. Il prévoit d'ailleurs déjà de modifier ses infrastructures pour accueillir la nouvelle compagnie belge.



Air Belgium prévoit en effet de lancer des opérations long-courrier pour relier la Belgique à l'Asie. Sa première destination sera Hong-Kong et ses vols seront réalisés par quatre A340-300 aménagés en configuration triclasse - acquis auprès d'Airbus Financial Services après avoir servis chez Finnair. Les livraisons doivent débuter à la fin du mois de février pour débloquer la procédure d'obtention du certificat de transporteur aérien et pouvoir lancer les lignes en mars.



Si le nouveau plan se déroule comme prévu, Charleroi accueillera donc ses premiers vols long-courrier d'ici quelques semaines. Pour que cet accueil se fasse dans les meilleures conditions, la plateforme bruxelloise songe déjà au réaménagement des infrastructures. Elle devrait notamment se doter d'un nouveau terminal Premium dans le terminal Sud (Executive Aviation Terminal) pour permettre un passage rapide des contrôles, qui abritera également un salon. Les travaux doivent être lancés mi-mai et durer un an. En attendant l'achèvement du chantier, des infrastructures temporaires seront mises en place.



« Nous sommes ravis qu'Air Belgium ait choisi notre aéroport ! Accueillir une telle compagnie sur notre tarmac nous ouvre les portes d'un nouveau modèle tout en renforçant notre positionnement sur la scène internationale. Avec ces premiers vols long-courrier, l'Asie n'aura jamais été aussi proche de nous », se réjouit Jean-Jacques Cloquet, le CEO de Brussels South Charleroi Airport.



L'absence de vols long-courrier à Charleroi n'inquiète pas outre mesure le CEO d'Air Belgium, Niky Terzakis : « nous avons été séduits par la forte évolution de Brussels South Charleroi Airport ces dernières années. L'aéroport est fréquenté par des Belges de toutes les régions et il attire 60% de passagers internationaux et 31% de clients d'affaires. Nous sommes convaincus que nos passagers y seront bien accueillis, en particulier avec l'adaptation des infrastructures. » Il explique son choix par la simplicité de l'accès à l'aéroport, que peuvent aisément rejoindre les habitants de la région (jusqu'à Lille) et qui est épargné par les embouteillages de Bruxelles, ses tarifs et sa capacité d'adaptation à cette nouvelle forme d'activité.



Par ailleurs, Air Belgium poursuit sa campagne de recrutements et est toujours à la recherche de PNT, PNC et personnel au sol (dans différentes spécialisations).