Norwegian confirme son projet d'ouvrir une base PNC à Paris

Norwegian fait son trou à Paris. Le groupe scandinave a publié un bilan de son année 2017 le 30 janvier, dans lequel il revient notamment sur ses opérations à Paris. Celles-ci ont été marquées par le premier anniversaire des opérations long-courrier depuis CDG en juillet et l'ouverture d'une base PNT. Au total, 300 000 passagers ont voyagé entre Paris et les Etats-Unis. Ce succès et le développement à venir de l'activité long-courrier dans la capitale peuvent désormais justifier la création d'une base PNC à CDG en 2018 et le projet a été confirmé : elle devrait ouvrir « dans les ...