Leonardo vise une croissance annuelle de ses revenus de 5 à 6% entre 2018 et 2022

Le géant de l'aéronautique et de la défense, Leonardo, entend renouer avec "une croissance durable" de ses revenus et de sa rentabilité sur la période 2018-2022, après une année 2017 difficile pour sa branche hélicoptères, mais son plan peine à convaincre les observateurs.



Le groupe, qui s'appelait auparavant Finmeccanica, a d'ailleurs révisé de nouveau à la baisse mardi son niveau de commandes pour 2017, après avoir déjà revu négativement quasi tous ses objectifs en novembre dernier.



En 2017, "année décevante", le groupe a touché "le fond", mais va remonter progressivement la pente, a assuré le patron de Leonardo Spa, Alessandro Profumo, lors de l'annonce du nouveau plan stratégique 2018-2022 à Vergiate, dans le nord de l'Italie.



Un site qui n'a pas été choisi au hasard, puisque Leonardo y produit des hélicoptères --un secteur crucial qui représente quelque 30% de ses revenus, mais à la santé apparu fragile l'an passé.



Les neuf premiers mois de 2017 ont été marqués par un recul de 23% du bénéfice net du groupe et de 0,6% de son chiffre d'affaires, avec une chute de 8,1% pour les hélicoptères.



M. Profumo a précisé que les problèmes de cette branche étaient "temporaires" et "non structurels", et que des mesures avaient été prises pour y faire face. Le groupe vise une "rentabilité à deux chiffres" d'ici 2020 pour cette branche.



Le banquier, qui a pris les rênes du deuxième groupe industriel italien au printemps dernier, a souligné que 2018 serait une "année de consolidation", avec un chiffre d'affaires stable, à 11,5-12 milliards d'euros, et un Ebita en petite hausse, à 1,075-1,125 milliard, contre 1,05-1,1 milliard en 2017.



Sur la période 2018-2022, le groupe vise une croissance moyenne annuelle de 5-6% de ses revenus, de 6% de ses commandes et de 8-10% de l'Ebita.



"Nous sommes certains que ce plan fournira les bases d'une nouvelle phase de croissance durable", a précisé M. Profumo, ajoutant: "j'ai confiance dans le futur de Leonardo. Nous savons où nous allons".



- Chute de 12% du titre -



Mais l'annonce de ce plan a été accueillie avec un certain scepticisme par les investisseurs, son titre cédant 12,30% à 9,888 euros à la Bourse de Milan.



"Nous avons eu une très grande transparence du management sur les causes (des difficultés du secteur hélicoptères) mais peu de clarté sur la recette pour les dépasser", a déclaré à l'AFP Gregory Alegi, spécialiste des questions aéronautiques à l'Université Luiss de Rome.



"Nous avons entendu que le groupe avait des produits excellents et une excellente stratégie, mais ce sont des confirmations plus que des nouveautés. La transparence est juste, mais elle fait apparaître le manque d'une stratégie réelle", a-t-il ajouté. "Il y a des grands objectifs mais le plan manque de détails sur comment y arriver".



Il a précisé que Leonardo sortait "d'une période, sous la direction de Mauro Moretti (2014-2017), durant laquelle l'attention avait été mise surtout sur la réduction des coûts pour améliorer les résultats financiers".



Le groupe a choisi de se recentrer sur son coeur de métier -- l'aérospatiale, la défense et la sécurité -- en cédant ses activités de transport, tout en taillant dans les coûts et les effectifs, passés de 68.000 personnes en 2014 à 45.600.



Mais cette politique s'est traduite par "un ralentissement des investissements et de l'innovation. L'exemple le plus flagrant est (la division) AugustaWestland, qui avant l'ère Moretti, annonçait quasiment un hélicoptère tous les deux ans et l'autre année la modernisation d'un modèle existant", a noté M. Alegi.



Or, "la durabilité d'une entreprise dépend de l'innovation et si on ne lance pas de nouveaux projets, à moyen-long terme, la compétitivité diminue".



Le groupe a aussi été affecté par des affaires judiciaires ayant touché ses trois derniers patrons.



L'un d'eux, Giuseppe Orsi, a été poursuivi pour soupçons de pots-de-vin et de fausses factures lors la vente en 2010 de 12 hélicoptères au gouvernement indien. S'il a été relaxé en janvier, l'affaire a éclaboussé le groupe et lui a fait perdre des contrats, notamment en Inde.



Alessandro Profumo fait lui-même l'objet d'enquêtes pour sa gestion de la banque BMPS.