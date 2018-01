L'Hürkuş B s'envole

L'avion d'entraînement avancé Hürkuş B de Turkish Aerospace Industries a effectué son vol inaugural ce 30 janvier, plus de quatre ans après la version basique, en août 2013. Lancé en 2006, le programme vise à produire des avions d'entraînement basique et avancé pour les forces aériennes turques, qui devraient en acquérir une quinzaine d'exemplaires.



Une version C, dédiée à l'entraînement avancé et aux missions d'attaque et de reconnaissance armée, est également en cours de développement.