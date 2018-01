Norwegian Air Argentina reçoit son certificat de transporteur aérien

Norwegian s'implante dans une nouvelle région. Le groupe vient en effet de recevoir le 29 janvier son certificat de transporteur aérien de la part des autorités argentines pour sa plus jeune filiale Norwegian Air Argentina. Ce sésame va lui permettre de répliquer son modèle dans le pays sud-américain.



Créée en mars 2017, Norwegian Air Argentina a désormais tout ce qu'il lui faut pour démarrer ses opérations. En plus de son CTA, elle a reçu son premier appareil le 15 janvier, un 737-800 arborant le portrait d'Astor Piazzolla sur la queue. Elle avait également reçu en octobre des droits de trafic pour 152 routes, 72 sur le secteur domestique et 80 sur le secteur international, au départ de plusieurs villes du pays.



Norwegian Air Argentina devrait débuter rapidement ses opérations sur le régional. Des liaisons long-courrier sont également au programme à terme, lorsque la flotte de monocouloirs aura atteint une taille critique (plus d'une dizaine d'appareils) et concerneront principalement les Etats-Unis, même si le reste du monde reste dans le viseur de la compagnie.



En revanche, la première liaison transatlantique qui reliera Buenos Aires à Londres aura lieu dès le 14 février et sera assurée en 787 par Norwegian Air UK.