Pratt & Whitney livre le premier PW1900G à Embraer

L'Embraer E190-E2 n'est plus qu'à quelques encablures de sa certification et de son entrée en service. Pratt & Whitney a ainsi annoncé, le 29 janvier, avoir livré la première paire de moteurs PW1900G de série au constructeur brésilien. Arrivée sur la ligne d'assemblage final des E-Jets (E1 et E2) à São José dos Campos fin décembre, elle doit être montée sur un E190-E2 en février. L'appareil sera ensuite livré à la compagnie norvégienne Widerøe, client de lancement de l'avion, en avril.



Le moteur a été certifié par l'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) en mai 2017, avant de recevoir récemment son homologation de la part de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC) brésilienne.