American Airlines réfléchit toujours à sa commande d'A350

La commande d'A350 signée par US Airways en 2007 reste en sursis chez American Airlines. Lors de la présentation de ses résultats annuels le 25 janvier, la compagnie a en effet indiqué qu'elle réfléchissait toujours au maintien de cet accord et qu'elle était actuellement en discussion avec Airbus et Boeing au sujet d'une éventuelle commande de remplacement.



Le directeur financier d'American Airlines, Derek Kerr, a en effet déclaré : « nous envisageons simplement d'autres options. Nous pourrions prendre ces A350, les convertir en A330-900 et une autre option serait le 787-9 ». La compagnie ne remet pas en cause l'intérêt de l'appareil en soi mais l'intérêt de n'en intégrer que vingt-deux à sa flotte long-courrier : « l'A350 est un superbe avion mais il ajoute de la complexité à notre flotte en y introduisant un nouveau type d'appareils. »



La réflexion sur les A330neo s'explique par la présence d'A330-200 et -300 dans la flotte, donc de pilotes et surtout de mécaniciens déjà formés sur la précédente génération. La version -300 doit être progressivement retirée du service à partir de 2019 et devait être remplacée par des A350 et des 787-9. Quant aux 787-9, ils sont déjà en service.



L'hésitation d'American Airlines est palpable depuis quelques années, la compagnie ayant déjà repoussé deux fois les livraisons de deux ans (en 2016 puis en 2017), notamment pour conserver une flotte stable et ménager sa trésorerie. Derek Kerr a affirmé que la commande n'avait pas été annulée et d'aucune date n'avait été fixée pour la prise de décision. Le début des livraisons est actuellement prévu pour 2020.