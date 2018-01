Cargolux Maintenance réalise sa 100e check C

Cargolux Maintenance a célébré la fin de sa centième grande visite de maintenance le 25 janvier. Celle-ci a eu lieu sur le Boeing 747-400 cargo immatriculé LX-FCL et a nécessité environ 10 600 heures de travail.



Les travaux se sont déroulés dans les installations luxembourgeoises de la compagnie cargo, dont le hangar peut accueillir deux 747 en même temps, permettant d'accomplir cette check C en même temps que de prévoir des visites plus légères (check A) sur le reste de la flotte.



Le centre est également ouvert à des compagnies tierces. Sur les cent check C réalisées, 32 ont d'ailleurs été réalisées sur des appareils n'appartenant pas à la flotte de Cargolux et treize ont eu lieu en 2017.