Lufthansa uniformise sa flotte d'Airbus A320

Tous les Airbus de la famille A320 de Lufthansa seront aménagés de façon identique à compter de 2019. C'est ce qu'a annoncé le groupe le 25 janvier, expliquant qu'il y gagnerait en termes de synergies lors de ses achats d'avions et que les différentes compagnies en son sein y gagneraient en flexibilité, pouvant transférer des appareils d'une flotte à l'autre plus aisément. Seuls des éléments des marques de Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Eurowings subsisteront et permettront de différencier les cabines.



Cette standardisation concerne en effet les grands éléments de cabine, les équipements d'urgence ou les EFB. Ainsi, les cinq compagnies du groupe installeront les mêmes sièges dans leurs avions, ne changeant que leur revêtement. Les systèmes de galleys, compartiments bagages et séparateurs de cabine seront également uniformisés, là encore différenciés uniquement par les éléments de décoration spécifiques de chaque marque, le cas échéant.



Dans le cockpit, les mêmes équipements, technologies et fonctionnalités seront adoptés afin d'unifier les procédures et les processus de formation. Par ailleurs, le groupe Lufthansa travaille avec Airbus à un système de chargement de fret modulaire capable de s'adapter selon les besoins de chaque compagnie.

L'objectif est de pouvoir transférer rapidement et de la façon la plus fluide possible les A320 d'une compagnie à l'autre, s'adaptant à la demande et aux aléas d'exploitation de chacune mais aussi aux projets de développement.



Lufthansa rappelle que le groupe devrait recevoir une centaine d'appareils de la famille A320neo d'ici 2025.