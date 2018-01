Sabena technics, incontournable de la flotte C-130H

Le SIAé a attribué à Sabena technics un contrat pour la fourniture de pièces de rechange et d'équipements destinés à la flotte de C-130H de l'armée de l'air. Le marché logistique a été notifié pour sept années et comprend la fourniture d'un stock initial de pièces à l'AIA de Clermont-Ferrand et à la BA 123 d'Orléans, une capacité d'échange standard de certaines pièces, le transport des pièces et de la « réparation à l'heure de vol » pour certains organes, accessoires et équipements.



C'est le deuxième contrat d'importance pour le maintenancier en moins de six mois, après l'attribution à ...