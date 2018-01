L'Enac noue des partenariats en Asie pour former des pilotes

L'Ecole nationale de l'aviation civile (Enac) a annoncé jeudi un partenariat avec une école de formation au pilotage à Taïwan pour lui apporter son expérience en matière de formation de pilotes dans un contexte de pénurie dans le secteur. L'Enac a également signé un accord avec l'Université de Beihang (à Pékin) pour la création de l'Université de l'Aviation dans la ville de Hangzhou (sud-est), lors de la visite en Chine du président Emmanuel Macron du 8 au 10 janvier, a-t-elle précisé dans un communiqué. Jusqu'ici en Chine, seule la Civil Aviation University of China à Tianjin (Nord) propose des études académiques et professionnelles en aviation, les autres universités chinoises se concentrant principalement sur l'aéronautique et l'ingénierie aérospatiale, selon l'Enac. Au cours des 10 prochaines années, l'aviation commerciale aura besoin de recruter 255.000 pilotes de ligne dans le monde pour faire face à la hausse et à l'intensification du trafic mondial, selon une étude rendue publique en juin. Face à cette croissance, "les compagnies aériennes peinent à former et à recruter des pilotes de ligne", souligne l'Enac. A Taïwan, "l'Enac et l'Apex Flight Academy ont signé, le 10 janvier, un accord de partenariat pour fournir une solution de formation d'excellence ab-initio (sans expérience préalable, ndlr) intégrée aux compagnies aériennes et aux futurs pilotes de l'Apex Flight Academy", a expliqué l'Enac. "L'Apex sera un centre Enac, dont le contenu et l'organisation de sa formation seront approuvés par l'agence européenne de la sécurité aérienne(EASA), et feront donc partie du réseau mondial d'excellence de l'Enac pour la formation ab-initio", selon le communiqué. D'ici à 2036, le nombre de passagers transportés dans le monde devrait atteindre 7,8 milliards par an, contre 4 milliards prévus pour 2017, selon les projections de l'IATA, basées sur une estimation moyenne de 3,6% croissance annuelle. Plus de la moitié de la croissance sera enregistrée en Asie-Pacifique avec 2,1 milliards de nouveaux voyageurs, soit 3,5 milliards de passagers en 2036, avec une croissance annuelle moyenne de 4,6%, selon la même source. La Chine devrait détrôner les États-Unis et les reléguer à la deuxième place dans le marché mondial du transport aérien dès 2022. L'Enac compte près de 80 Universités et Grandes Ecoles partenaires dans le cadre d'échanges académiques et un quart de ses étudiants sont étrangers, issus de plus de 50 pays différents. Elle développe des diplômes en partenariat avec les plus grandes universités partout dans le monde.